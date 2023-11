France: La tempête Ciaran fait un mort et quatre blessés

PARIS (Reuters) - La tempête Ciaran a fait souffler des vents de près de 200 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'ouest de la France, privant d'électricité 1,2 million de foyers et faisant un mort et quatre blessés dont trois pompiers, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "La tempête Ciaran a violemment touché le nord-ouest de notre pays cette nuit, générant des vents très violents. A ce stade, 1 personne est décédée et 4 sont blessés, dont 3 sapeur-pompiers", a écrit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X, anciennement Twitter. Il n'y a plus de département placé en vigilance rouge pour vent violent, les départements de la Manche, du Finistère et des Côtes-d'Armor sont revenus en vigilance orange a annoncé Météo-France. Le vent souffle violemment au-delà du seul Nord-Ouest et un chauffeur routier est mort dans l'Aisne apparemment en raison de la chute d'un arbre sur son camion, a dit le ministre des Transports, Clément Beaune. "Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier, qui en raison du risque de vent est décédé dans un accident de la route dans l'Aisne avec un arbre tombé sur le camion, on aura les détails un peu plus tard", a-t-il déclaré sur franceinfo. Quelque 1,2 million de foyers sont privés d'électricité, dont 780.000 en Bretagne, a annoncé jeudi matin Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. "La tempête Ciaran va continuer de se décaler lentement vers le nord du pays en cours de journée", a annoncé Météo France sur son site internet. Gérald Darmanin a également annoncé que 1.315 personnes avaient dû être déplacées, "notamment dans des campings et des aires d'accueil". De violentes rafales ont été enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, précise le service météorologique qui a relevé des "rafales de vent exceptionnelles sur la Bretagne" et des "records absolus" battus avec un pic enregistré à 193 km/h à Plougonvelin dans le Finistère. La moitié des foyers du Finistère sont privés d'électricité, a annoncé le préfet du département, Alain Espinasse, sur RTL, en faisant aussi état de deux blessés légers. PERTURBATIONS DANS LES TRANSPORTS Le préfet du Finistère a également annoncé avoir pris "une mesure d'interdiction générale de circulation". "On a de très gros problèmes de circulation sur le réseau routier et notamment le réseau secondaire, avec des arbres en travers, des arbres qui menacent de tomber, avec des branches, du mobilier urbain parfois", a-t-il dit. Le nord de l'Europe était également touché par le passage de la tempête Ciaran et ses vents violents qui ont perturbé les transports routiers, ferroviaires et aériens. Dans le sud de l'Angleterre, de nombreuses écoles sont restées fermées jeudi et les autorités publiques ont exhorté les habitants à éviter de se rendre sur la côte. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé avoir annulé des dizaines de vols depuis et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en raison des vents portés par la tempête. (Rédigé par Camille Raynaud et Zhifan Liu, avec Kate Holton à Londres, édité par Kate Entringer)