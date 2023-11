France : La tempête Ciaran fait deux morts et d'importants dégâts

France : La tempête Ciaran fait deux morts et d'importants dégâts













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La tempête Ciaran balayait jeudi après-midi les Hauts-de-France avec des rafales de plus de 140 km/h sur le littoral de la Manche, après avoir provoqué d'importants dégâts en Bretagne et en Normandie, ainsi que la mort de deux personnes. Les autorités ont annoncé le décès d'un chauffeur routier dont le camion a percuté un arbre dans le département de l''Aisne, pourtant épargné par les vents les plus violents. En Normandie, un septuagénaire a succombé à une chute de son balcon en raison d'une rafale de vent, a déclaré le parquet du Havre dans un communiqué de presse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par ailleurs fait état en début d'après-midi de 16 blessés, dont 7 pompiers, lors d'un point de situation. Douze départements étaient toujours en vigilance orange pour vent violents, crues, orages, pluie, inondation ou submersion en milieu d'après-midi. "Le pic de l'épisode arrive sur la Haute-Normandie et les Hauts-de-France avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres, jusqu'à 140 km/h environ sur le littoral, voire plus sur les caps exposés", a indiqué Meteo-France dans son bilan d'après-midi. Le nombre de foyers privés d'électricité a diminué, passant de 1,2 million jeudi matin à 980.000 à la mi-journée, selon Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La plupart se trouvent en Bretagne, qui a connu dans la nuit des vents record, et en Normandie. Plus d'un million de personnes ont été privées de réseau mobile, a écrit sur la plateforme X (anciennement Twitter) le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot. De violentes rafales ont été enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, précise le service météorologique qui a relevé des "rafales de vent exceptionnelles sur la Bretagne" et des "records absolus" battus dans le Finistère. "La circulation sera coupée jusqu'à ce soir dans le Finistère", a précisé Gérald Darmanin qui a fait état de "vents à plus de 200 km/h parfois mesurés à la Pointe du Raz" dans le Finistère. Au plus fort de la tempête, la moitié des foyers du Finistère ont été privés d'électricité, a dit le préfet du département, Alain Espinasse, sur RTL. PERTURBATIONS DANS LES TRANSPORTS Du côté des transports, des perturbations sont encore à prévoir vendredi sur certaines lignes TER en Bretagne et en Normandie, mais aussi dans le Sud-Ouest où une autre perturbation, moins puissante, est attendue dans les prochaines heures, a déclaré le ministre des Transports, Clément Beaune, lors d'une conférence de presse. Dans le Finistère, l'interdiction générale de circulation prise tôt dans la matinée s'assouplit progressivement, indique la préfecture dans un communiqué. "Le trafic des transports en commun (hors transports urbains) et des poids lourds (hors animaux vivants et le transport du lait) reste à ce stade interdit sur l'ensemble du territoire", a-t-elle précisé. Le nord de l'Europe était également touché par le passage de la tempête Ciaran et ses vents violents qui ont perturbé les transports routiers, ferroviaires et aériens. La chute d'arbres a causé la mort de deux personnes à Gand, en Belgique, et d'une autre dans le sud des Pays-Bas, ont indiqué les services d'urgence et de police locaux. Une des victimes à Gand était un enfant âgé de cinq ans, a rapporté l'agence de presse Belga. Dans le sud de l'Angleterre, de nombreuses écoles sont restées fermées jeudi et les autorités ont exhorté les habitants à éviter de se rendre sur la côte. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé avoir annulé des centaines de vols depuis et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en raison de la tempête. En Espagne, où des alertes rouge ont été émises par AEMET, l'institut météorologique national, dans les régions de Galice et Cantabrie, une femme a perdu la vie à Madrid en raison de chutes d'arbres. Des dizaines de vols ont également été annulés dans plusieurs villes espagnoles, dont la capitale Madrid, a annoncé l'opérateur aéroportuaire AENA. (Rédigé par Camille Raynaud, Zhifan Liu et Kate Entringer, avec Kate Holton à Londres, édité par Tangi Salaün)