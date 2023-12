France: La société chypriote TCR dément tout lien avec Prigojine

PARIS (Reuters) - La société de courtage chypriote TCR International Limited, concernée par une enquête du parquet de Paris portant sur des "flux suspects", a démenti mercredi avoir jamais noué la moindre relation directe avec Evguéni Prigojine, le défunt chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Le parquet de Paris a confirmé mardi l'ouverture d'une enquête à la suite d'un signalement de Tracfin, service de renseignement financier du ministère de l'Economie, relatif à des transferts de plusieurs centaines de millions d'euros et de dollars impliquant TCR International Limited entre 2019 et 2021, une période durant laquelle la société chypriote avait pour partenaire bancaire une branche de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services. D'après Le Monde, qui a le premier fait état de cette enquête, celle-ci est la conséquence d'une demande d'entraide des autorités américaines qui s'intéressent aux circuits financiers utilisés par Wagner et son ancien chef, Evguéni Prigojine, mort en août dernier dans la chute de son avion en Russie, deux mois après une mutinerie contre les chefs militaires russes. Interrogé par Reuters, TCR International Limited a catégoriquement démenti avoir traité le moindre transfert financier pour le compte d'Evguéni Prigojine ou de Wagner. Dans une lettre distincte adressée au Monde, TCR dit n'avoir aucune trace permettant de relier le moindre de ses clients passés ou présents à Evguéni Prigojine, Wagner ou une quelconque entité liée à ces derniers. Les avocats représentant TCR soulignent que l'enquête préliminaire consiste en des vérifications sans mise en cause de la société. TCR dit respecter strictement les règles en vigueur là où elle opère et condamner le blanchiment d'argent. Interrogée mardi, BNP Paribas a dit ne pas pouvoir "commenter au regard des obligations auxquelles elle est tenue". Elle a ajouté avoir "à coeur de respecter ses obligations réglementaires" et avoir adopté un dispositif mondial de conformité pour se conformer aux lois, règles et règlements. Une source proche de l'enquête a déclaré mardi que les investigations n'avaient pas permis d'établir de lien pour l'instant entre les transferts suspects et Evguéni Prigojine et Wagner. Depuis la mort d'Evguéni Prigojine, le Kremlin a repris fermement en main Wagner. Selon des informations non confirmées en provenance de Russie, le groupe paramilitaire est désormais dirigé par Anton Elizarov, aussi connu sous son nom de guerre "Lotus". Ce dernier n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire adressée par courriel. (Rédigé par Richard Lough, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)