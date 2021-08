France: La production viticole pourrait chuter jusqu'à 30% cette année

Crédit photo © Reuters

(Bien lire production viticole dans le titre)

PARIS (Reuters) - La production de vins en France devrait chuter entre 24% et 30% cette année par rapport à 2020 et atteindre un niveau historiquement faible en raison de l'épisode de gel printanier qui a touché la quasi-totalité des bassins viticoles.

Selon les premières estimations établies au 1er août, et dévoilées vendredi par le ministère de l'Agriculture, la production viticole se situerait en 2021 entre 32,6 millions et 35,6 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur aux années 1991 et 2017 qui avaient été aussi concernées par un gel sévère au printemps.

"Pour l’heure, le rendement serait proche de celui de 1977, année où la récolte viticole avait été réduite par un gel destructeur et des précipitations estivales", indique le ministère.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Myriam Rivet)