France: La production nucléaire a augmenté de 14,8% en 2023

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La production hydraulique en France s'est établie à 320,4 térawatts-heure (TWh) en 2023, soit une hausse de 14,8% sur un an, a déclaré mardi EDF, indiquant que cette hausse découlait principalement de l'"optimisation et la maîtrise des chantiers de la corrosion sous contrainte". Pour sa part, la production hydraulique dans le pays a atteint 38,7 TWh l'an dernier, soit une hausse de 19,4% par rapport à 2022, a fait savoir le groupe. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean Terzian)