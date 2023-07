France: La production industrielle en hausse de 1,2% en mai

(Reuters) - La production industrielle de la France progresse de nouveau en mai, avec notamment un rebond dans les industries agro-alimentaires et l'automobile, selon les données publiées mercredi par l'Insee. La production dans l'ensemble de l'industrie française a augmenté de 1,2% après une hausse de 0,8% (non révisé) en avril. Les économistes interrogés par Reuters attendaient plutôt en moyenne une production industrielle en baisse de 0,2%?. Dans le détail, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,6% après -0,5%) et dans l'automobile(+5,8% après -1,7%). Elle grimpe également dans la cokéfaction-raffinage (+45,1% après +22,1%) du fait de la fin des grèves dans les raffineries, mais se replie dans les "autres matériels de transport" (-2,1% après +4,3%), précise l'Insee dans un communiqué. ? ? (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Olivier Sorgho, édité par Kate Entringer)