France : La production industrielle en baisse de 1,1% en mars

5 mai (Reuters) - La production industrielle de la France ?a reculé en mars, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

La production dans l'ensemble de l'industrie française a baissé de 1,1% après une hausse de 1,4% (révisé) en février. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une production industrielle en baisse de 0,3%. Dans le détail, la production se replie lourdement dans la cokéfaction-raffinage (-45,6%) en raison des mouvements de grève qui ont touché les raffineries, plus modérément dans les industries extractives, énergie et eau (-1,2%), ainsi que pour les "autres produits industriels" (-1,1%), précise l'Insee dans un communiqué. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)