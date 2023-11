France : La production industrielle a reculé de 0,5% en septembre

3 novembre (Reuters) - La production industrielle de la France s'est repliée de façon inattendue en septembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Elle a reculé de 0,5% alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une production industrielle stable pour ce mois. La production industrielle en août a quant à elle été révisée à la hausse, à -0,1% contre -0,3% précédemment. Dans le détail, la production recule dans les matériels de transports, l'automobile, les industries agro-alimentaires, extractives, l'énergie et l'eau.

Elle rebondit en revanche dans la cokéfaction-raffinage. (Rédigé par Victor Goury-Laffont et Michal Aleksandrowicz)