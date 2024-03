France : La production industrielle a baissé plus qu'attendu en janvier

France : La production industrielle a baissé plus qu'attendu en janvier













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle de la France a baissé de 1,1% sur un mois en janvier, un recul plus marqué que prévu, selon les données publiées mardi? par l'Insee. Les analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une baisse de la production industrielle de 0,1% d'un mois sur l'autre??? en janvier. En janvier 2024, la production s'est repliée notamment dans les "autres produits industriels", dans les matériels de transport et dans la cokéfaction, a précisé l'Insee dans un rapport mensuel. (Rédigé par Clément Martinot et Diana Mandiá)