France : La production industrielle a augmenté de 0,8% en avril

Crédit photo © Reuters

(Bien lire au §3e que le consensus visait une hausse de 0,3% et non une baisse) (Reuters) - La production industrielle de la France a progressé en avril, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. La production dans l'ensemble de l'industrie française a augmenté de 0,8% après une baisse de 1,1% en mars. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une production industrielle en hausse de 0,3%?. Dans le détail, la production rebondit nettement dans la cokéfaction-raffinage (+23,6% après -45,2% en mars), les mouvements de grève ayant baissé en intensité par rapport au mois précédent. Elle augmente également dans les industries extractives, énergie, eau (+1,8%), les matériels de transport (+2,0%) et les biens d'équipement (+1,4%), mais se replie dans l'automobile (-1,8%) et les industries agro-alimentaires (-0,3 %). (Rédigé par Augustin Turpin)