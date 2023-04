France: La police recherche les auteurs du braquage chez Bulgari

France: La police recherche les auteurs du braquage chez Bulgari













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte après le braquage samedi d'une bijouterie-joaillerie Bulgari à Paris, a dit à Reuters une source du Parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme, a ajouté la source. Selon le Parisien et le site Actu17, deux personnes armées ont fait irruption en début d'après-midi dans la bijouterie-joaillerie Bulgari de la place Vendôme, au centre de paris, assommé un agent de sécurité et pris la fuite à moto, emportant pour plusieurs millions d'euros de bijoux. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de LVMH, maison mère de Bulgari. (Reportage Sudip Kar-Gupta, avec Gilles Guillaume)