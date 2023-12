France : La nouvelle ministre de la Santé déjà visée par une enquête

France : La nouvelle ministre de la Santé déjà visée par une enquête













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La nouvelle ministre de la Santé par intérim Agnès Firmin Le Bodo a confirmé vendredi sans autres détails qu'une enquête la visait, au lendemain de la publication par Mediapart d'un article selon lequel elle aurait perçu entre 2015 et 2020, en tant que pharmacienne, pour 20.000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo sans les avoir déclarés. "Dans le cadre de ma fonction de pharmacien, effectivement une enquête est en cours. Permettez-moi de réserver les échanges que je devrais avoir avec les autorités compétentes", a-t-elle déclaré sur France Bleu Normandie. Agnès Firmin Le Bodo, jusqu'ici ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, a été désignée mercredi ministre de la Santé après la démission d'Aurélien Rousseau, en désaccord avec la loi sur l'immigration votée par le Parlement. Les laboratoires Urgo ont été condamnés en janvier 2023 par la justice à une amende de 1,125 million d'euros, à laquelle s'ajoutent des saisies pénales de plus de 5,4 millions d'euros, pour avoir offert indûment à certains pharmaciens d'officine, sur l'ensemble du territoire national, plus de 55 millions d'euros de cadeaux entre 2015 et 2021. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)