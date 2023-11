France : La motion de censure de la gauche contre le gouvernement rejetée

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La motion de censure contre le gouvernement déposée par des députés de la France insoumise (LFI), écologistes et communistes, a été rejetée mercredi soir à l'Assemblée nationale. Le texte n'a recueilli que 143 voix alors qu'une majorité d'au moins 289 suffrages était requise pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027 est donc considéré comme adopté en lecture définitive. Le gouvernement d'Elisabeth Borne avait eu recours lundi à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote. La loi de programmation des finances publiques prévoit notamment un déficit public à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2027 pour le ramener dans les clous des exigences budgétaires de l'Union européenne. (Rédigé par Camille Raynaud)