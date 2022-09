France: La hausse du prix de l'électricité partiellement amortie, dit Pannier-Runacher

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français amortira "une partie de l'augmentation du prix de l'électricité", a confirmé vendredi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"Nous amortirons une partie de l'augmentation du prix de l'électricité. (...) Nous l'avons fait l'année dernière, nous le ferons cette année", a-t-elle dit à l'issue d'une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale consacrée à l'énergie.

La ministre a en outre relevé que les livraisons de gaz russe étaient au plus bas mais non coupées, et que l'électricien EDF s'était engagé à relancer "pour l'hiver" les 32 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt.

(Marc Angrand et Sophie Louet)