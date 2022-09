France : La HAS intègre les vaccins bivalents dans la campagne contre le COVID-19

PARIS (Reuters) - La Haute Autorité de santé a recommandé mardi d'utiliser les vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 dans la campagne de vaccination de cet automne en France, pour les rappels destinés aux personnes exposées aux formes sévères de la maladie ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels de soins.

Pour cette dose, il est recommandé "d'utiliser indifféremment l'un des trois vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron validés récemment par l'Agence européenne du médicament dès qu'ils seront effectivement disponibles", précise la HAS dans un communiqué.

L'instance "souligne l'intérêt de coupler cette nouvelle campagne à celle de vaccination contre la grippe saisonnière qui démarrera le 18 octobre prochain."

La Commission européenne a octroyé au début du mois une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne à des premières versions bivalentes de ces deux vaccins à ARNm ciblant à la fois la souche originelle et le sous-variant Omicron BA.1, dans le sillage d'un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Elle a également autorisé mi-septembre, après le feu vert de l'EMA, une autre déclinaison bivalente du vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech, qui cible la souche initiale du coronavirus et les sous-variants BA.4 et BA.5 du variant Omicron.

Ces différents vaccins bivalents peuvent être utilisées comme dose de rappel chez des personnes âgées de 12 ans et plus ayant déjà reçu un schéma vaccinal initial complet.

(Rédigé par Myriam Rivet, Bertrand Boucey et Sophie Louet, édité par Jean-Michel Bélot)