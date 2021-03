France : La HAS favorable à la vaccination par les dentistes et les vétérinaires

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi d'élargir les catégories de professionnels impliqués dans la vaccination contre le COVID-19, notamment aux dentistes et aux vétérinaires.

Les chirurgiens-dentistes pourront vacciner en ville et dans les centres de vaccination, a estimé la HAS dans un avis.

Les vétérinaires pourront uniquement vacciner en centres de vaccination mais seront habilités à procéder à l'intégralité de l'administration du vaccin, y compris la préparation des doses, ajoute l'autorité de santé.

La HAS recommande aussi d'élargir les personnes autorisées à vacciner dans les centres de vaccination aux manipulateurs en radiologie, aux techniciens de laboratoire et aux étudiants en médecine et soins infirmiers.

Un tel élargissement pourrait permettre potentiellement à près de 252.000 personnes supplémentaires de participer à la campagne de vaccination, indique la HAS.

L'implication de davantage de professionnels dans la vaccination contre le COVID-19 permettrait d'accélérer la campagne vaccinale, comme souhaité par le gouvernement, alors qu'un surcroît de livraisons de vaccins est attendu à partir du mois d'avril.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 7.168.437 Français ont reçu au moins une dose de vaccin.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)