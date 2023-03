France: La grève continue d'affecter la production nucléaire

PARIS (Reuters) - La grève des agents d'EDF, qui a débuté vendredi contre le projet de loi de réforme des retraites, continuait de perturber dimanche la production de certains réacteurs nucléaires français. La baisse des capacités de production d'électricité du parc nucléaire représentait dimanche en matinée 3,9 gigawatts (GW), soit l'équivalent de quatre réacteurs, selon les données d'EDF. La grève affectait la production des quatre réacteurs de la centrale du Tricastin (Drôme), ainsi que de Flamanville 2 (Manche), Paluel 2 (Seine-Maritime) et Cattenom 4(Moselle). La CGT avait annoncé vendredi le début du mouvement, reconductible, en réponse à l'ouverture du débat sur l'article 1 relatif à la disparition d'une partie des "régimes spéciaux", qui a été adopté par le Sénat tard dans la nuit de samedi. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Kate Entringer)