France: La fréquentation des hôtels proche de son niveau d'avant-crise

(Reuters) - La fréquentation hôtelière en France s'est rapprochée au deuxième trimestre de son niveau d'avant la crise liée à la pandémie de COVID-19, montrent des statistiques de l'Insee publiées mercredi.

Sur la période avril-juin, le nombre de nuitées dans les hôtels a été inférieur de 3,3% à celui du deuxième trimestre 2019, à 79,6 millions.

Les nuitées hôtelières sont ainsi en recul en France sur la période de près de 2 millions par rapport au même trimestre de 2019 (-900.000 pour la seule région Île-de-France).

Depuis près d'un an, la clientèle française soutient pourtant l'activité hôtelière, note l'Insee. La fréquentation hôtelière des résidents dépasse ainsi son niveau d’avant-crise (+2,5 %, soit plus de 900 000 nuitées supplémentaires) mais cela ne suffit pas à compenser la désaffection de la clientèle non résidente (–13,3 %, soit une baisse de 2,9 millions de nuitées par rapport à la même période de 2019).

La clientèle européenne revient dans les hôtels, sa fréquentation retrouvant presque son niveau d'avant-crise, mais le nombre de nuitées des touristes non européens reste très inférieur à son niveau d'avant la crise (–30,3 % par rapport au deuxième trimestre 2019).

