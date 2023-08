France : La croissance du PIB confirmée à 0,5% au T2 (Insee)

PARIS, 31 août (Reuters) - L'économie française a bien atteint 0,5% de croissance au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, portée par le commerce extérieur qui a compensé la faiblesse de la demande intérieure, montrent les chiffres détaillés publiés jeudi par l'Insee. La progression du produit intérieur brut (PIB) est inchangée par rapport à la première estimation publiée fin juillet et conforme au consensus Reuters. Cela marque une accélération par rapport à la croissance de 0,1% du PIB de la France sur les trois premiers mois de l'année. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a confirmé mardi viser une croissance de 1% sur l'ensemble de l'année 2023, tout en restant "prudent pour les mois à venir parce que nous avons beaucoup d'incertitude internationale, au premier rang desquels, l'incertitude chinoise". (Rédigé par Kate Entringer)