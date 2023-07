France : La croissance du PIB a atteint 0,5% au T2 (Insee)

PARIS, 28 juillet (Reuters) - La croissance de l'économie française a atteint 0,5% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, portée par le commerce extérieur qui compense la faiblesse de la demande intérieure, selon la première estimation publiée vendredi par l'Insee. Cela marque une accélération par rapport à la progression de 0,1% (révisé de 0,2%) du produit intérieur brut (PIB) de la France sur les trois premiers mois de l'année. C'est aussi supérieur à la prévision de la Banque de France et des économistes interrogés par Reuters qui anticipaient en moyenne une croissance de 0,1% sur la période. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)