France : La croissance atteint 0,2% au T1 selon l'Insee

PARIS, 28 avril (Reuters) - La croissance de l'économie française a modérément augmenté au premier trimestre par rapport au trimestre précédent du fait, notamment, d'une contribution négative de la demande intérieure finale en raison d'une stabilité de la consommation des ménages, selon les premières estimations publiées vendredi par l'Insee. Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, conformément aux attentes des économistes interrogés par Reuters, après une stabilité (révisé de +0,1%) au quatrième trimestre 2022. Cette première estimation est conforme aux attentes formulées par la Banque de France qui a relevé en avril sa prévision de croissance pour l'économie française à 0,2% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, citant le dynamisme de l'activité dans l'industrie et les services en début d'année. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)