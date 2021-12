France: La Cour d'appel confirme la condamnation d'UBS, montant ramené à 1,8 milliard d'euros

PARIS (Reuters) - La cour d'appel de Paris a confirmé lundi la condamnation de la banque UBS pour démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravé, tout en allégeant à 1,8 milliard d'euros le montant total que la banque suisse devra payer à la France.

Dans son arrêt, la Cour condamne la banque suisse à un milliard d'euros d'amende et fixe à 800 millions d'euros le montant des dommages et intérêts dus à l'Etat français.

En première instance, en février 2019, l'établissement suisse avait été condamné à une amende record et inédite de 3,7 milliards d'euros et à verser 800 millions de dommages et intérêts à l'Etat, partie civile, pour avoir encouragé de riches clients français à ouvrir des comptes en Suisse à l'insu du fisc entre 2004 et 2012.

