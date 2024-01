France : La consommation des ménages en hausse de 0,3% en décembre

30 janvier (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont enregistré une hausse de 0,3% en décembre, après 0,6% (révisé) en novembre, selon les données publiées mardi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 0,3% en décembre. Cette hausse est due en particulier à une augmentation des dépenses en énergie (+1,7%) et aux achats de biens fabriqués (+0,6%), alors que les dépenses alimentaires ont baissé de 0,7%. (Rédigé par Olivier Sorgho et Gaëlle Sheenan)