France : La consommation d'électricité a baissé de 3,2% en 2023

France : La consommation d'électricité a baissé de 3,2% en 2023













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La consommation d'électricité a baissé de 3,2% à 445 térawatts-heure (TWh) en France en 2023 en raison d'actions volontaires de sobriété mais aussi à cause de l'inflation, a déclaré mercredi le gestionnaire des lignes à haute tension RTE. La tendance baissière observée en 2022 et qui s'était intensifiée à partir de l'automne, au plus fort de la crise énergétique, s'est confirmée tout le long de l'année dernière, explique le gestionnaire dans son bilan électrique 2023. "(...) cette diminution n'est pas uniquement le résultat de démarches de sobriété volontaires mais découle également d'une réaction de la population et des acteurs économiques vis-à-vis de la hausse de prix dans l'ensemble de l'économie". La production a en revanche augmenté de 11% à 494 TWh, dont 92% était de l'électricité décarbonée. Selon RTE, cette hausse s'explique par le développement des énergies renouvelables et le redressement partiel de la production nucléaire. Cependant, la production d'électricité l'année dernière est demeuré relativement faible par rapport à l'historique récent et notamment inférieure à celle de 2020, qui était de 499,8 TWh. (Reportage America Hernandez, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)