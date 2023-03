France : La confiance des ménages recule de nouveau légèrement en mars

29 mars (Reuters) - L'indice de confiance des ménages en France a de nouveau légèrement reculé en mars, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee. L'indicateur qui synthétise cette confiance s'est replié pour s'inscrire à 81 après 82 points en février, en ligne avec l'estimation des économistes interrogés par Reuters. À 81, l'indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période, à 100, indique l'Insee dans un communiqué.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)