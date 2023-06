France : La confiance des ménages progresse légèrement en juin

28 juin (Reuters) - L'indice de confiance des ménages en France a légèrement progressé en juin, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee. L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 85 points après 83 points en mai, montrent les données. Si l'indice de confiance augmente, il reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période, à savoir 100 points entre janvier 1987 et décembre 2022, dit l'Insee. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz et Diana Mandiá à Gdansk, édité par Kate Entringer)