France : La Commission européenne autorise des aides de 4,12 MdsE pour l'éolien

France : La Commission européenne autorise des aides de 4,12 MdsE pour l'éolien













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Commission européenne a autorisé jeudi un régime d'aides français de 4,12 milliards d'euros visant à soutenir la construction et l'exploitation de deux parcs éoliens flottants en mer dans le golfe du Lion, dans le cadre des règles temporaires de l'UE en matière d'aides d'État. "La Commission a estimé que le régime d'aides français était conforme aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire de crise et de transition", a déclaré l'exécutif européen dans un communiqué. Les deux parcs éoliens soutenus par la mesure feront partie des premiers projets commerciaux de ce type en France. Chacun de ces parcs devrait avoir une capacité de 230 à 280 mégawatts (MW) et produire 1,1 térawatts-heure (TWh) d'électricité renouvelable par an. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)