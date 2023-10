France : La Cnil clôt l’injonction prononcée contre la société Voodoo

PARIS, 5 octobre (Reuters) - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a annoncé jeudi la clôture de l'injonction prononcée à l'encontre de la société Voodoo, éditrice de jeux pour mobile, pour l'utilisation d'un identifiant technique pour de la publicité sans le consentement de l'utilisateur. L'organe de sanctions de la Cnil avait imposé le 29 décembre dernier une amende de 3 millions d'euros à Voodoo pour ce motif, en prononçant une injonction pour qu'il corrige ce point. Dans un communiqué jeudi, la Cnil se dit satisfaite des réponses apportées par l'entreprise. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)