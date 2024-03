France : La baisse des prix de production s'est creusée en janvier

29 février (Reuters) - La baisse des prix de production de l'industrie pour le marché français s'est creusée sur un mois en janvier, selon les données publiées jeudi par l'Insee. Les prix ont baissé de 1,3% sur un mois en janvier après une diminution de 0,1% (révisé) en décembre. Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau se replient, tandis que ceux des produits manufacturés sont stables, a dit l'Insee. Les prix sur un an ont quant à eux diminué de 5,1% en janvier après une baisse de 1,3% (révisé) en décembre. Ils se situent néanmoins 30% au-dessus de leur niveau moyen de 2021, précise l'Institut. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz, édité par Kate Entringer)