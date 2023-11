France: L'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev mis en examen pour fraude

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les magistrats instructeurs du Parquet national financier (PNF) ont mis en examen mercredi l'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev pour des accusations de blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et travail dissimulé en bande organisée, a-t-on appris d'une source au PNF. Placé lundi en garde-à-vue, Alexeï Kouzmitchev a aussi été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser un cautionnement de 8 millions d'euros et une interdiction de quitter le territoire français. Un avocat de l'oligarque russe a décliné une demande de commentaire. Dans le cadre de l'enquête, qui se poursuit selon la source, des perquisitions ont été menées lundi au domicile parisien d'Alexeï Kouzmitchev ainsi que dans le Var. Les douanes françaises avaient annoncé l'an dernier saisir le yacht "La Petite Ourse" de l'oligarque russe, pour les liens de celui-ci avec le président russe Vladimir Poutine, dans le cadre des sanctions décidées par l'Union européenne à la suite de l'offensive lancée par Moscou en Ukraine. Cette décision a déclenché une bataille judiciaire entre les autorités et Alexeï Kouzmitchev, qui a vendu sa participation dans la banque russe Alfa Bank, dont il est l'un des cofondateurs, à la suite du début du conflit ukrainien. Alexeï Kouzmitchev, dont la fortune s'élève à 6,4 milliards de dollars selon Forbes, a aussi quitté l'an dernier le conseil d'administration du groupe d'investissement international LetterOne, lequel détient plusieurs groupes télécoms. Il est l'un des rares oligarques russes à être resté en Occident depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. (Reportage Ingrid Melander, avec Felix Light, rédigé par Jean Terzian)