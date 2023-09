France : L'iPhone 12 interdit de vente, le gouvernement menace Apple d'un rappel (Le Parisien)

PARIS (Reuters) - Le gouvernement menace d'ordonner le rappel des iPhone 12 vendus en France si Apple ne réduit pas les émissions d'ondes de cet appareil, jugées excessives par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), déclare le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, dans une interview publiée mardi par Le Parisien sur son site internet. Le quotidien rapporte que l'ANFR a annoncé mardi à Apple l'interdiction de commercialisation de l'iPhone 12 en France en raison de ce problème d'émission d'ondes électromagnétiques supérieure au seuil autorisé. L'agence a donné quinze jours au groupe américain pour corriger ce problème. "(Cela) passe par une simple mise à jour de logiciel", déclare Jean-Noël Barrot au Parisien, selon lequel "l'iPhone 12 ne dépasse que très légèrement la norme". "J'ai confiance dans le sens des responsabilités de l'entreprise pour se conformer à nos règles. (...) Si elle ne le faisait pas, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation", ajoute-t-il, précisant que la mesure prise par l'ANFR est "une procédure classique qui a déjà concerné de nombreux appareils" mais jamais Apple. Le ministre annonce en outre que l'ANFR va transmettre ses données aux autres pays de l'Union européenne. Apple n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Rédigé par Bertrand Boucey, avec Tassilo Hummel, édité par Jean Terzian)