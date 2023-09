France : L'inflation revue à 4,9% sur un an en août

France : L'inflation revue à 4,9% sur un an en août













PARIS, 15 septembre (Reuters) - L'accélération de l'inflation en août a été confirmée vendredi par l'Insee, un phénomène lié au rebond des prix de l'énergie. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,9% sur les douze mois à fin août, contre un chiffre de 4,8% donné en première estimation, et après 4,3% en juillet. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a quant à lui été confirmé en hausse de 5,7% sur un an en août contre 5,1% en juillet. (Rédigé par Blandine Hénault)