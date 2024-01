France: L'inflation reviendra à 2% d'ici 2025, déclare Villeroy de Galhau

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation devrait descendre à 2% d'ici 2025 a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur France 2. "L'inflation devrait descendre sous 3% d'ici quelques mois (...), avant la moitié de l'année 2024, et l'inflation reviendra à 2% d'ici 2025. (...) C'est l'engagement que nous prenons", a-t-il dit. S'exprimant au lendemain de la publication de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, François Villeroy de Galhau a réaffirmé une prévision de croissance de 0,9% pour l'année 2024, évoquant "une croissance ralentie". "Il y a un an, on craignait beaucoup la récession, la France n'aura pas de récession", a-t-il dit. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)