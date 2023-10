France: L'inflation ralentit à 4% en octobre

PARIS (Reuters) - L'inflation sur un an a nettement ralenti en octobre en France, à la faveur d'une moindre hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés qui a compensé une légère accélération des prix des services, selon les données préliminaires publiées mardi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 4% en première estimation sur les douze mois à fin octobre, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,1%, après un repli de 0,5% en septembre, en raison de l'accélération du prix des transports. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ressort quant à lui en hausse de 4,5% sur un an à fin octobre, en ligne là aussi avec les attentes, contre une progression de 5,7% à fin septembre. Sur un mois, l'indice IPCH progresse de 0,2% après un repli de 0,6% le mois précédent, selon l'Insee. Les données d'inflation pour l'ensemble de la zone euro seront publiées à 10h00 GMT. Les économistes s'attendent à un ralentissement à 3,1% sur un an en octobre alors que des indicateurs parus lundi en Espagne et en Allemagne ont déjà montré une décrue de la hausse des prix ce mois-ci. (Rédigé par Blandine Hénault)