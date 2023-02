France : l'inflation IPCH est ressortie à 0,4%

17 février (Reuters) - L'indice des prix à la consommation en France, harmonisé selon les normes européennes (IPCH), a atteint 7% sur un an en janvier, d'après les données publiées vendredi par l'Insee, confirmant sa première estimation. Par rapport à décembre, l'inflation IPCH ressort à 0,4%, là encore conforme aux attentes. L'indice des prix à la consommation (IPC), soit l'inflation calculée aux normes françaises, est également confirmée à 6% sur un an en janvier et à 0,4% d'un mois sur l'autre.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)