France : L'inflation IPCH accélère de nouveau en octobre, à 7,1%

(Reuters) - Le rythme de l'inflation accélère de nouveau en France en octobre, en raison de la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, montre la première estimation calculée aux normes européennes publiée vendredi par l'Insee.

Sur un an, l'indice des prix harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 7,1% après avoir ralenti à +6,2% en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une inflation à 6,4%.

En rythme mensuel, l'indice IPCH a rebondi à 1,3% en octobre, après un recul de 0,5% en septembre.

L'inflation calculée aux normes françaises a également de nouveau accéléré, à 6,2% sur un an en octobre après 5,6% en septembre et de 1,0% sur un mois après -0,6% (révisé) le mois précédent, précise l'Insee. Le consensus les donnait à 5,7% et 0,5%, respectivement.

