France : L'inflation IPCH a ralenti à 3,1% en février sur un an, selon l'Insee

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation harmonisée a ralenti sur un an en février en France en raison d'une hausse moindre des prix de l'alimentation, des produits manufacturés et des services, montrent des données préliminaires publiées jeudi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) s'est établi en février à 3,1% ??en France????? sur un an, après +3,4% le mois précédent, et à +0,9% d'un mois sur l'autre, après -0,2% en janvier. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 3% d'une année sur l'autre et de 0,7% en rythme mensuel. L'inflation calculée selon les normes française a elle ralenti à 2,9% en février sur un an mais augmenté de 0,8% sur un mois, contre respectivement, +3,1% sur un an et -0,2% sur un mois en janvier. A lire aussi... Les analystes tablaient sur une hausse de 2,7% sur un an et de 0,7% sur un mois. ? (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)