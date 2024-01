France : L'inflation harmonisée préliminaire de +3,4% en janvier

31 janvier (Reuters) - L'inflation sur un an a ralenti en janvier en France, selon des données préliminaires publiées mercredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) s'est établi à +3,4% en France sur un an en janvier, légèrement au-dessus des attentes, d'après les données de l'Insee. Les analystes interrogés par Reuters avaient en moyenne tablé sur un chiffre en hausse de +3,3% d'une année sur l'autre. En décembre, l'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH est ressorti à 4,1%. (Rédigé par Olivier Sorgho et Lina Golovnya)