France : L'inflation harmonisée définitive s'établit à 3,9% en novembre

(Actualisé avec détails) 15 décembre (Reuters) - L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) s'est établi à 3,9% sur un an en novembre, d'après les données publiées vendredi par l'Insee. Dans une première estimation annoncée à fin novembre, l'Insee tablait sur une progression mensuelle de 3,8%. L'indice des prix IPCH, qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, ressortait à 4,5% en octobre. Cette baisse de l'inflation résulte du ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des services, des produits manufacturés et, dans une moindre mesure, de l'alimentation et du tabac, détaille l'Insee dans un communiqué. Sur un mois, l'inflation harmonisée a diminué de 0,2%, précise l'Insee, révisant son estimation préliminaire de -0,3%. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz et Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)