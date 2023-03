France : "L'inflation devrait être divisée par deux d'ici fin 2023" dit Villeroy de Galhau

(Actualisé avec déclarations supplémentaires) PARIS, 9 mars (Reuters) - L'inflation en France devrait atteindre un pic au cours du semestre en cours et être divisée par deux d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau. "Le pic, il est pour ce premier semestre", a dit le gouverneur de la Banque de France (BdF) sur franceinfo, alors que l'inflation, mesurée par l'indice des prix harmonisés IPCH, a atteint 7,2% sur un an le mois dernier. "L'inflation va baisser d'ici juin et va baisser encore plus d'ici la fin de l'année. Nous estimons qu'elle devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin de l'année mais ce sera encore trop", a-t-il ajouté, en réaffirmant la détermination de la Banque centrale européenne à ramener l'inflation en zone euro à son objectif d'environ 2% d'ici fin 2024, fin 2025. "Nous ferons ce qu'il faut pour ça", a-t-il dit. Le gouverneur de la Banque de France, laquelle publiera le 20 mars ses nouvelles projections macroéconomiques pour 2023, a en outre affirmé que l'économie française échapperait à la récession cette année au vu de sa résistance actuelle. "Comme ça se passe un peu mieux que prévu (...) nous relèverons un peu notre prévision de croissance 2023", a dit François Villeroy de Galhau sans donner de chiffres, alors que la BdF prévoit pour l'instant une progression de 0,3% du produit intérieur brut (PIB) français cette année. "Et sauf événément mondial majeur (...) la France, comme l'Europe, échappera à la récession cette année." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)