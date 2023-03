France : L'inflation devrait être divisée par deux d'ici fin 2023 dit Villeroy de Galhau

PARIS, 9 mars (Reuters) - L'inflation en France devrait atteindre un pic au cours du semestre en cours et être divisée par deux d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau. "Le pic, il est pour ce premier semestre", a dit le gouverneur de la Banque de France sur franceinfo. "L'inflation va baisser d'ici juin et va baisser encore plus d'ici la fin de l'année. Nous estimons qu'elle devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin de l'année mais ce sera encore trop", a-t-il ajouté, en réaffirmant la détermination de la Banque centrale européenne à ramener l'inflation à son objectif d'environ 2% en zone euro d'ici fin 2024. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)