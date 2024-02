France : L'inflation confirmée à 3,4% sur un an en janvier, selon l'Insee

(Reuters) - L'inflation sur un mois a légèrement ralenti en France en janvier, en raison notamment d'un recul des prix des produits manufacturés, confirment les données publiées vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1% sur un an en janvier, après 3,7% en décembre, et il retombe légèrement d'un mois sur l'autre (-0,2%) après 0,1% le mois précédent, confirmant les premières estimations de l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, progresse de 3,4% contre 4,1% en décembre. Il se replie de -0,2% sur un mois après une hausse de 0,1% le mois précédent. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)