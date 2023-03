France : L'inflation a ralenti en mars à 5,6%, mais les prix de l'alimentaire accélèrent

(Actualisé avec détails, commentaire) PARIS, 31 mars (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti en mars en France, en raison notamment d'un recul des prix de l'énergie, tandis que les prix de l'alimentation, eux, continuent d'accélérer à des niveaux élevés, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 5,6% sur les douze mois à fin mars, contre 6,3% à fin février. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +5,5%. L'inflation continue d'être portée par la hausse des prix de l'alimentation, indique l'Insee dans un communiqué, tandis que ceux de l'énergie ralentissent du fait d'une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers. Les prix de l'alimentation augmenteraient de 15,8% sur un an en mars, selon l'institut statistique, accélérant encore après avoir bondi de 14,8% en février. "Cela pèse sur la consommation des ménages (en février, la consommation alimentaire est ainsi restée orientée à la baisse : -1,2% en volume par rapport à janvier)", a commenté Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Insee sur Twitter. Sur un mois, l'inflation calculée aux normes françaises a augmenté de 0,8%, tandis que l'Insee tablait dans sa dernière note de conjoncture sur une hausse de 0,5% par rapport à février, contre 1,4% il y a un an. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit quant à lui en hausse de 6,6% sur un an à fin mars (contre 7,3% à fin février), un niveau légèrement au-dessus des attentes à 6,5%. Ce ralentissement intervient plus tôt que prévu par la Banque de France, qui estimait de son côté que l'inflation IPCH devrait commencer à ralentir d'ici juin, et atteindre en moyenne 5,4% cette année. L'indice des prix à la consommation définitif de mars, le seul valable pour les indexations de contrats privés, rentes viagères, pensions alimentaires ou l'évolution du Smic par exemple, sera diffusé le 14 avril. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)