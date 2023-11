France : L'inflation a poursuivi son ralentissement en octobre, selon l'Insee

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation a bien ralenti en France en octobre, à la faveur d'une moindre hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, montrent les données définitives publiées mercredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,0% sur un an en octobre après 4,9% en septembre, et progresse de 0,1% sur un mois en octobre après -0,5% en septembre, confirmant les premières estimations. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a été confirmé à 4,5% contre 5,7% sur un an en septembre. Il rebondit à 0,2% sur un mois après -0,6% le mois précédent, en ligne avec les premières estimations. "Cette baisse de l'inflation résulte du fort ralentissement sur un an des prix de l'énergie et de la poursuite du ralentissement des prix de l'alimentation et des produits manufacturés", détaille l'Insee dans un communiqué. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits alimentaires non transformés et de l'énergie, les plus volatils, ralentit également sur un an, en hausse de 4,2% en octobre après 4,6% en septembre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)