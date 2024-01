France: L'industrie du cognac doute de l’objectif réel de l'enquête chinoise

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les fabricants français de cognac affirment que le niveau de dumping sur lequel la Chine se base pour son enquête sur les eaux-de-vie de vin importées de l'Union européenne (UE) est "singulièrement bas" pour une investigation de cette ampleur. Selon le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), qui représente les fabricants français, Pékin évalue le dumping supposé du brandy européen à 15,88%, un niveau qui "apparaît comme singulièrement bas par rapport à ce qui semble généralement retenu pour justifier une enquête antidumping". "Cela soulève peut-être la question de l’objectif réel de la démarche", a dit à Reuters le BNIC. Le ministère chinois du Commerce a annoncé vendredi le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'UE. Cette nouvelle a fait reculer les groupes français de spiritueux, comme Remy Cointreau et Pernod Ricard, à la Bourse de Paris vendredi. Le bureau interprofessionnel estime que le niveau retenu de dumping permettra aux acteurs du cognac de démontrer que leurs "pratiques commerciales sont totalement respectueuses des réglementations chinoises et internationales". (Reportage Dominique Vidalon ; Version française Kate Entringer)