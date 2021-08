France: L'incendie toujours actif dans le Var, Macron et Darmanin attendus sur place

Crédit photo © Reuters

GRIMAUD (Var) (Reuters) - Plus de 900 pompiers étaient toujours à l'oeuvre mardi à la mi-journée dans le Var pour lutter contre un important incendie qui sévit depuis la veille dans l'arrière-pays tropézien, où il a détruit une centaine d'habitations dans plusieurs communes et a provoqué l'évacuation d'au moins 10.000 personnes.

Ce feu, dont la cause n'est toujours pas connue, fait désormais une vingtaine de kilomètres de long. Depuis son déclenchement lundi en fin d'après-midi dans le massif des Maures, près d'une aire d'autoroute de la commune de Gonfaron, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Tropez, il a parcouru près de 6.000 hectares et en a brûlé près de 4.000, selon les autorités.

Malgré la reprise en tout début de matinée des vols des avions et hélicoptères bombardiers d'eau et de produit retardant, "la situation n'est pas encore maîtrisée" à la mi-journée, a fait savoir la préfecture du Var.

Les pompiers sont également mobilisés au sol, notamment dans les secteurs de la plaine des Maures et du golfe de Saint-Tropez.

Le mistral étant retombé, le feu a ralenti sa progression, mais la persistance de températures très élevées et le relief accidenté dans la région compliquent la situation.

"Le feu n'est toujours pas fixé et il peut donc reprendre à tout moment, surtout si le vent repart de plus belle, comme hier soir", a déclaré Evence Richard, préfet du Var, sur BFMTV.

Sur le terrain, 120 gendarmes ont également été déployés pour sécuriser les sites et contrôler les accès et la circulation. De nombreux axes routiers sont fermés et la préfecture appelle "à éviter absolument" de circuler entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez.

D'AUTRES FEUX MENACENT

Des milliers de personnes ont été déplacées dans la région, notamment du fait de l'évacuation de sept campings dans la nuit, dont l'un, situé à Grimaud, a ensuite été entièrement détruit par les flammes.

Des centres d'hébergement d'urgence pour les personnes évacuées ont été ouverts dans plusieurs communes voisines et des renforts ont été dépêchés sur place depuis les départements voisins (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Gard), ont précisé les pompiers du Var.

Le président de la République Emmanuel Macron - qui séjourne actuellement au fort de Brégançon, situé sur une presqu'île rocheuse sur la commune de Bormes-les-Mimosas - doit se rendre dans l'après-midi au poste de commandement de sécurité activé pour cet incendie, dans la commune du Luc. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Alors qu'aucun incendie majeur ne s'était déclaré jusque-là dans la région malgré les températures caniculaires des dernières semaines, d'autres feux menacent "des centaines d'hectares" dans le Vaucluse et l'Aude, a prévenu la Sécurité civile.

D'après les pompiers du Vaucluse, un feu s'est déclenché vers 02h00 du matin (00h00 GMT) à Beaumes-de-Venise. Cet incendie n'a fait ni dégâts ni blessés mais a brûlé 200 hectares et entraîné l'évacuation de 140 personnes, a précisé la préfecture du département.

Plusieurs pays méditerranéens, confrontés ces dernières semaines à des vagues de chaleur sans précédent depuis plusieurs décennies, ont dû faire face à d'importants feux de forêts, notamment la Grèce, la Turquie, l'Algérie et l'Italie.

(Reportage Eric Gaillard à Grimaud, Marc Leras à Marseille et Elizabeth Pineau à Paris, rédigé par Myriam Rivet, édité par Marc Angrand et Blandine Hénault)