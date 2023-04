France: L'exécutif déterminé à réduire le déficit, après Fitch

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a réaffirmé la détermination du gouvernement à réduire le déficit public après la dégradation d'un cran de la note de la France à AA- par Fitch Ratings vendredi. L'agence de notation Fitch a jugé que le programme de stabilité adressé ce mois-ci par Bercy à l'Union européenne était plus ambitieux que le précédent programme de réduction du déficit, visant 2,7% à l'horizon 2027, mais qu'il s'appuyait sur des prévisions de croissance plus optimistes que ses propres prévisions. L'agence a dit prévoir une croissance économique de 0,8% cette année et de 1,3% en 2024, contre +1,0% et +1,6% pour le gouvernement. Bruno Le Maire regrette "l'appréciation pessimiste de Fitch", peut-on lire dans un communiqué. La décision de l'agence "sous évalue les conséquences des réformes de structure adoptées depuis plusieurs mois par le gouvernement français: réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, baisse des impôts de production", poursuit le texte. Le ministre rappelle "la détermination totale du gouvernement à rétablir dans les quatre années qui viennent les comptes publics afin de revenir à un déficit public de 2,7% en 2027 et de faire baisser la dette de manière continue". Dans le nouveau programme de stabilité, le ministère s'attend à ce que la dette publique, qui a atteint un niveau record de près de 3.000 milliards d'euros à la fin de 2022, passe de 111,6% du PIB l'année dernière à 109,6% en 2023, puis à 108,3% en 2027. (Laetitia Volga)