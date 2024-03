France : L'emploi salarié stable au T4 (Insee)

29 février (Reuters) - L'emploi salarié est resté stable en France, hors Mayotte, au quatrième trimestre 2023, selon les données consolidées publiées jeudi par l'Insee. Sur les trois derniers mois de l'année, l'emploi salarié, composé principalement du secteur privé, était stable à 0,0% contre une augmentation de 0,2% (révisé) au trimestre précédent. L'emploi salarié dans le secteur privé a quant à lui diminué de 0,1% au cours du quatrième trimestre, après avoir été vu inchangé dans l'estimation flash publiée par l'Insee au début du mois. Sur ces trois mois, l'emploi intérimaire a de nouveau baissé de 1,7% après déjà trois trimestres de recul depuis le début de l'année. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz et Olivier Cherfan)