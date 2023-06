France: L'Autorité de la concurrence évoque des "profits excessifs"

France: L'Autorité de la concurrence évoque des "profits excessifs"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des entreprises réalisent en France des "profits excessifs" sous couvert d'inflation, a déclaré le président de l'Autorité de la concurrence, Benoît Coeuré, ajoutant que certaines pourraient être sanctionnées pour cette raison. Lors d'un entretien au journal Le Parisien publié samedi, Benoît Coeuré a évoqué "des faits qui montrant que l'inflation est en partie due aux profits excessifs des entreprises qui profitent de la situation actuelle pour maintenir des prix élevés". "Attention, nous sommes vigilants. On est là, on regarde et on a les instruments pour sanctionner, même sévèrement", a ajouté le président de l'Autorité de la concurrence. "Il y a des secteurs qu'on regarde plus particulièrement", a également dit Benoît Coeuré, évoquant "des soupçons d'entente" et mettant en garde des entreprises "qui se disent que comme les prix augmentent partout , cela se verra moins si elles s'entendent". (Reportage Benjamin Mallet)