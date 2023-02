France: L'Arcom inflige une amende de 3,5 millions d'euros à la chaîne C8

PARIS (Reuters) - L'Autorité publique de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA) annonce jeudi avoir infligé une amende de 3,5 millions d'euros à la chaîne C8 en raison de propos tenus par son animateur vedette, Cyril Hanouna, à l'encontre du député Louis Boyard. Lors de l'émission "Touche pas à mon poste" diffusée le 10 novembre dernier sur la chaîne du groupe Canal+, propriété de Vivendi, Cyril Hanouna s'en était vivement pris à l'élu de La France Insoumise (LFI) lorsque ce dernier avait accusé "les cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique". Louis Boyard, qui intervenait dans l'émission en tant que chroniqueur avant son élection en juin 2022, avait cité le nom de Vincent Bolloré, qui contrôle Vivendi, provoquant la fureur de l'animateur qui l'avait alors traité de "merde", d'"abruti", de "bouffon", de "naze" et de "tocard". Cyril Hanouna avait dit par la suite regretter ces insultes, tandis que Louis Boyard avait promis de porter plainte. Dans un communiqué, l'Arcom estime que les propos injurieux de l'animateur "ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne". L'autorité de régulation a par conséquent décidé d'infliger une amende à C8, qu'elle avait déjà mise en demeure en novembre dernier pour des propos tenus par Cyril Hanouna, cette fois à la suite du meurtre de Lola, une collégienne de 12 ans tuée le 14 octobre à Paris. L'Arcom précise dans son communiqué qu'elle a une nouvelle fois mis en demeure la chaîne du groupe Canal+, en exigeant qu'elle respecte à l'avenir ses obligations en matière d'honnêteté et d'indépendance de l'information. Disant "déplorer" cette décision, le groupe Canal+ a indiqué dans un communiqué qu'il mettrait "en oeuvre les voies de recours possibles dans les plus brefs délais". (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey et Jean Terzian)